Ненахов о фразе «дверь в сборную закрыл»: «Не говорил плохого про тренера. Раз я там не нужен, то смысл туда стремиться? Переключаюсь на клуб»

Максим Ненахов объяснил высказывание про сборную России.

Футболист «Локомотива» ранее заявил: «Дверь сборной я для себя закрыл. Если во мне не нуждаются – пусть справляются сами» .

– После ваших слов о сборной было довольно шумно. Были слова экспертов, спросили Карпина, он отреагировал достаточно колко.

– Я не говорил ничего плохого про тренера сборной. Не знаю, с чего такая реакция.

Говорил – раз я там не нужен, то, соответственно, смысл мне туда стремиться? Я поставил себе цель – делать все для «Локомотива», мне важна клубная команда.

Дверь закрыл в том плане, что больше мысленно переключаюсь на клубную команду. А о сборной думать пока не хочу, – сказал защитник «Локомотива » Максим Ненахов .