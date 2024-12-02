Ненахов о фразе «дверь в сборную закрыл»: «Не говорил плохого про тренера. Раз я там не нужен, то смысл туда стремиться? Переключаюсь на клуб»
Максим Ненахов объяснил высказывание про сборную России.
Футболист «Локомотива» ранее заявил: «Дверь сборной я для себя закрыл. Если во мне не нуждаются – пусть справляются сами».
– После ваших слов о сборной было довольно шумно. Были слова экспертов, спросили Карпина, он отреагировал достаточно колко.
– Я не говорил ничего плохого про тренера сборной. Не знаю, с чего такая реакция.
Говорил – раз я там не нужен, то, соответственно, смысл мне туда стремиться? Я поставил себе цель – делать все для «Локомотива», мне важна клубная команда.
Дверь закрыл в том плане, что больше мысленно переключаюсь на клубную команду. А о сборной думать пока не хочу, – сказал защитник «Локомотива» Максим Ненахов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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