Карпин о Ненахове: «Чтобы закрыть дверь в сборную, для начала ее надо открыть. Не надо искать черную кошку в темной комнате – есть игроки, которых мы считаем сильнее»
Валерий Карпин отреагировал на слова Максима Ненахова о будущем в сборной России.
– Ненахов недавно сказал, что закрыл для себя дверь в сборную: «Если сборная во мне не нуждается – пусть справляется сама». Что думаете об этом?
– Чтобы закрыть дверь в сборную, для начала ее надо открыть.
Сборная открыта для всех. Сейчас есть другие футболисты, которых мы считаем сильнее на данный момент. Ему не надо искать черную кошку в темной комнате.
Есть Самошников, Караваев, Сильянов – достаточно крайних защитников, которые выигрывают у него конкуренцию. Пока справляемся, как только перестанем – вызовем! – сказал главный тренер сборной России.
25-летний Ненахов провел 22 матча во всех турнирах в этом сезоне и получил 3 карточки. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт РФС
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