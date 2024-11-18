Карпин о Ненахове: «Чтобы закрыть дверь в сборную, для начала ее надо открыть. Не надо искать черную кошку в темной комнате – есть игроки, которых мы считаем сильнее»

Валерий Карпин отреагировал на слова Максима Ненахова о будущем в сборной России.

– Ненахов недавно сказал, что закрыл для себя дверь в сборную: «Если сборная во мне не нуждается – пусть справляется сама». Что думаете об этом?

– Чтобы закрыть дверь в сборную, для начала ее надо открыть.

Сборная открыта для всех. Сейчас есть другие футболисты, которых мы считаем сильнее на данный момент. Ему не надо искать черную кошку в темной комнате.

Есть Самошников, Караваев, Сильянов – достаточно крайних защитников, которые выигрывают у него конкуренцию. Пока справляемся, как только перестанем – вызовем! – сказал главный тренер сборной России.

25-летний Ненахов провел 22 матча во всех турнирах в этом сезоне и получил 3 карточки. Его подробная статистика – здесь .