Сын Рахмона переизбран президентом Федерации футбола Таджикистана на 4-й срок. Эмомали более 30 лет руководит страной
Действующий президент избрался на четвертый срок – до 2028 года. Переизбрание состоялось на отчетно-выборном Конгрессе Федерации футбола Таджикистана.
На Конгрессе был также выбраны вице-президенты федерации и новый состав ее Исполнительного комитета.
В работе Конгресса в Душанбе приняли участие представители ФИФА и Азиатской футбольной Конфедерации.
Напомним, Рустам – старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который руководит страной более 30 лет.
Рустам Эмомали с 2020 года занимает пост председателя Национального совета – верхней палаты Высшего собрания Таджикистана, параллельно с 2017 года он председатель (мэр) города Душанбе – столицы и крупнейшего города страны.
С 2012 года он занимает должность президента Федерации футбола Таджикистана, с 2019-го – должность президента Футбольной ассоциации Центральной Азии.
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