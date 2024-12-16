Сын Рахмона переизбран президентом Федерации футбола Таджикистана на 4-й срок. Эмомали более 30 лет руководит страной

Рустам Эмомали переизбран на пост президента Федерации футбола Таджикистана.

Действующий президент избрался на четвертый срок – до 2028 года. Переизбрание состоялось на отчетно-выборном Конгрессе Федерации футбола Таджикистана.

На Конгрессе был также выбраны вице-президенты федерации и новый состав ее Исполнительного комитета.

В работе Конгресса в Душанбе приняли участие представители ФИФА и Азиатской футбольной Конфедерации .

Напомним, Рустам – старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который руководит страной более 30 лет.

Рустам Эмомали с 2020 года занимает пост председателя Национального совета – верхней палаты Высшего собрания Таджикистана, параллельно с 2017 года он председатель (мэр) города Душанбе – столицы и крупнейшего города страны.

С 2012 года он занимает должность президента Федерации футбола Таджикистана, с 2019-го – должность президента Футбольной ассоциации Центральной Азии.