Даку впервые сделал дубль в РПЛ – в матче с «Акроном». Форвард «Рубина» 2-й сезон подряд набирает 10+ очков в Премьер-лиге

Мирлинд Даку впервые сделал дубль в чемпионате России.

Нападающий «Рубина» дважды забил «Акрону»: на 10-й и 20-й минутах матча.

Казанский клуб принимает «Акрон» (2:0, первый тайм) в 16-м туре Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

До этого форвард 16 раз забивал в Премьер-лиге, каждый раз по одному голу.

Даку второй сезон подряд набирает больше 10 баллов по системе «гол+пас» в Мир РПЛ (14 в прошлом сезоне и 11 в этом).

Последний игрок «Рубина», делавший это 2 сезона подряд, – Бибрас Натхо в сезонах-2011/12 и 2012/13.