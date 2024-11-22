Даку впервые сделал дубль в РПЛ – в матче с «Акроном». Форвард «Рубина» 2-й сезон подряд набирает 10+ очков в Премьер-лиге
Мирлинд Даку впервые сделал дубль в чемпионате России.
Нападающий «Рубина» дважды забил «Акрону»: на 10-й и 20-й минутах матча.
Казанский клуб принимает «Акрон» (2:0, первый тайм) в 16-м туре Мир РПЛ. Спортс’‘ проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
До этого форвард 16 раз забивал в Премьер-лиге, каждый раз по одному голу.
Даку второй сезон подряд набирает больше 10 баллов по системе «гол+пас» в Мир РПЛ (14 в прошлом сезоне и 11 в этом).
Последний игрок «Рубина», делавший это 2 сезона подряд, – Бибрас Натхо в сезонах-2011/12 и 2012/13.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Opta Sports
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