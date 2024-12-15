Фоден об 1:2 с «МЮ»: «Сити» контролировал игру на 100%. Можно пропустить один гол, но второй сразу – недопустимо. Кажется, что дело в психологии, нужно выбраться из этого состояния»

Фил Фоден высказался о поражении «Сити» от «МЮ» (1:2).

– Очень [разочарован] – игра была в наших руках. Вели 1:0, контролировали игру. Мы много владели мячом. Я не знаю, что происходит, но мы потеряли концентрацию, и соперник забил два гола.

Это продолжает происходить. Мы должны сплотиться, прийти в себя и двигаться дальше. Мы не привыкли проигрывать столько матчей за короткий период. Но иногда в жизни нужно пережить такие моменты, нельзя всегда побеждать.

Когда что-то идет не так, кажется, что дальше будет только хуже. Нам нужно держаться вместе и собраться.

– Казалось, вы контролировали игру?

– На 100%. Мы контролировали игру при счете 1:0. Можно пропустить гол, но пропускать второй сразу после этого – недопустимо. Это одна из тех ситуаций, которые просто случаются.

– Проблема в менталитете?

– Вначале, когда проигрываешь пару игр, нет. Но когда это происходит часто, кажется, что дело в психологии. Нам нужно выбраться из этого состояния, вернуться на путь побед и снова поднять голову, – сказал полузащитник «Сити ».