Шапи не играл за «Арис» из-за очень длительной дисквалификации. А против ПАОК с Чаловым и Оздоевым – выйдет?

Уже третий раз влетает в бан надолго.

Cпортс бесплатно покажет матчи ПАОК в чемпионате Греции – посмотрим на Федора Чалова и Магомеда Оздоева! Уже сегодня в 20:30 мск ПАОК сыграет против «Ариса» с Магомедом-Шапи Сулеймановым. Игру прокомментирует Эльвин Керимов. Смотреть здесь .

Магомед-Шапи Сулейманов отыграл полный прошлый сезон за «Арис», но в этом пока что не играл вообще. 24-летний экс-игрок «Краснодара» окончательно перешел из российского клуба в греческий за миллион евро.

С мая еще не выходил на поле.

В новом сезоне – 6 матчей дисквалификации

«Арис» проиграл финал Кубка Греции «Панатинаикосу» (0:1), решающий гол был забит на 90+7, четырех игроков удалили. Одним из них был Шапи, который провел на поле весь матч.

Причем финал проходил без зрителей, но эмоции все равно бушевали. Изначально у «ПАО» на 51-й минуте вторую желтую карточку получил Яннис Коцирас, но через 15 минут отправился отдыхать Владимир Дарида – составы уравнялись. А затем Жан-Жюль Зепп-Мвондо при падении задрал ногу и ударил соперника – получил прямую красную. Обслуживала матч француженка Стефани Фраппар.

Шапи это решение об удалении страшно возмутило.

Ни Фраппар, ни ВАР решение не отменили. «Панатинаикос» доигрывал вдесятером, «Арис» – вдевятером.

0:0, к основному времени было добавлено шесть минут, а «Панатинаикос» забил на 90+7 и выиграл трофей.

Игроки и тренеры «Ариса» после этого возмущались работой судей. Шапи был в их числе.

Явно наговорил лишнего, так как увидел перед собой красную карточку. А позже получил сверху дополнительную дисквалификацию, как написали греческие медиа, за нападение на арбитра. Итого получилось 6. Апелляция «Ариса» на это решение была отклонена.

Кроме того, «Арис» подвергся санкциям за то, что не все игроки вышли получать серебряные медали после игры.

Заодно с Шапи дополнительный матч дисквалификации получил Дарида – всего вышло три, Зепп-Мвондо – два (всего четыре).

«Арис» отыграл пять матчей в чемпионате и один в Кубке Греции, так что Шапи возвращается в заявку.

Сейчас шесть матчей дисквалификации, раньше – вообще 10

До 2023-го Шапи играл за «Хапоэль» из Беер-Шевы. В важнейшем матче против «Маккаби» из Хайфы «Хапоэль» забил в самом конце, а после игры началась драка. Шапи, уже замененный к тому времени, залепил пощечину игроку соперника – Долеву Хазизе.

На слушаниях по делу россиянин извинился, но прокурор настаивал на 12 матчах дисквалификации. Остановились на десяти.

Шапи объяснял в интервью «Матч ТВ»: «Не хотел никого бить, в жизни не начинал первым. Приблизился, чтобы сказать зачинщику: «Отойди и никого не трогай», но вдруг последовал удар в область затылка. И я перепутал: подумал на одного, а бил другой. Мгновенно отреагировал, ударил в ответ ладошкой. Как оказалось, не того.

В тот же день извинился перед этим человеком, Долевом Хазизом, написал ему после матча. Он ответил: «Нет проблем».

В том же сезоне пропустил два матча, в следующем надо было отсидеть еще восемь. Так что дебютировал в «Арисе» только в сентябре, причем в матче против ПАОК – вышел на замену.

И даже это была не первая длительная дисквалификация. Ранее Шапи вылетал на четыре матча, получив красную карточку в Кубке Тото – грубо влетел в Эдена Карцева из «Маккаби».

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Дальше у Шапи – второй сезон в Греции, а контракт рассчитан до лета 2026 года. «Арис» начал с одной победы в четырех матчах, а потом обыграл «Олимпиакос». Следующая встреча – в Салониках с ПАОК.

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Фото: arisfc_official