Симеоне о шансах «Атлетико» на чемпионство: «Я однообразен и скучен: будем идти от игры к игре. Если перестанем так смотреть на ситуацию, ничего хорошего не выйдет»
Сегодня «матрасники» обыграли «Хетафе» (1:0) в 17-м туре Ла Лиги. «Атлетико» набрал 38 очков за 17 матчей и идет вторым, уступая «Барселоне» по дополнительным показателям.
О матче
«Я всегда говорю, что лучший результат – 1:0: хороши поработали в защите и были сильны в атаке. Если побеждаешь 4:3 кое-что нужно пересмотреть. Очевидно, лучший результат мне нравится больше всего, как и всем остальным.
О лидерстве в таблице наряду с «Барсой»
«Мы должны идти от игры к игре. Наше нынешнее положение было бы невозможно без работы и попыток совершенствоваться».
О том, видит ли «Атлетико» чемпионом
«Я однообразен и скучен. Я не собираюсь меняться: до последнего тура мы будем идти от игры к игре. Если мы перестанем смотреть на ситуацию так, ничего хорошего не выйдет», – сказал тренер «Атлетико».
«Атлетико» догнал «Барсу» в Ла Лиге – у них по 38 очков, команда Флика выше за счет лучшей разницы голов. «Реал» отстает на 1 балл
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