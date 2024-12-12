Кристоф Дюгарри: «Пусть Аль-Хелайфи объяснит, почему считает Энрике лучшим тренером мира. «ПСЖ» пиарится, чтобы продать бренд. Многие люди не переваривают этот клуб»

Кристоф Дюгарри оценил слова Нассера Аль-Хелайфи про Луиса Энрике.

Президент «ПСЖ » назвал специалиста лучшим тренером в мире.

«Эти высказывания говорят о том, что они хотят сами себя успокоить. Когда вы говорите это болельщикам и журналистам, так вы пытаетесь себя успокоить.

Если вы действительно в это верите, вам не нужно так говорить. Это не вы должны это говорить. Это должны сказать другие.

Что делает Энрике лучшим в мире? Я бы хотел, чтобы Аль-Хелайфи объяснил мне, почему он считает Луиса Энрике лучшим тренером в мире.

То, что ему нравится его тренер, да, думаю, это достаточно понятно, и то, что он намерен оставить его, это тоже достаточно ясно.

Если вы хотите сказать что-то хорошее о своем тренере, подчеркните, что он сделал.

Это невыносимо. «ПСЖ» стал клубом, который использует пиар, чтобы попытаться продать продукт, бренд, стиль игры, который нравится одним людям, а другим нет. Они пытаются навязать вам это.

Это невыносимо. Этот «ПСЖ» многие люди не переваривают», – сказал бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри.