Кристоф Дюгарри: «Пусть Аль-Хелайфи объяснит, почему считает Энрике лучшим тренером мира. «ПСЖ» пиарится, чтобы продать бренд. Многие люди не переваривают этот клуб»
Президент «ПСЖ» назвал специалиста лучшим тренером в мире.
«Эти высказывания говорят о том, что они хотят сами себя успокоить. Когда вы говорите это болельщикам и журналистам, так вы пытаетесь себя успокоить.
Если вы действительно в это верите, вам не нужно так говорить. Это не вы должны это говорить. Это должны сказать другие.
Что делает Энрике лучшим в мире? Я бы хотел, чтобы Аль-Хелайфи объяснил мне, почему он считает Луиса Энрике лучшим тренером в мире.
То, что ему нравится его тренер, да, думаю, это достаточно понятно, и то, что он намерен оставить его, это тоже достаточно ясно.
Если вы хотите сказать что-то хорошее о своем тренере, подчеркните, что он сделал.
Это невыносимо. «ПСЖ» стал клубом, который использует пиар, чтобы попытаться продать продукт, бренд, стиль игры, который нравится одним людям, а другим нет. Они пытаются навязать вам это.
Это невыносимо. Этот «ПСЖ» многие люди не переваривают», – сказал бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри.
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