Президент «ПСЖ» не разделяет критику КЧМ: «Турнир принесет огромные доходы. Нагрузку на игроков увеличивают лиги из 20 команд, два национальных кубка, переигровки, отсутствие ротации»

Президент «ПСЖ» высоко отозвался о новом формате клубного ЧМ.

– Так ли важен клубный чемпионат мира для сохранения футбола?

– Турнир критиковали, но сейчас самое время перестать бросать камни и быть позитивными и конструктивными. Он состоится, и это фантастика. Я был в Майами на этой неделе, где чувствовалось предвкушение: мы приносим футбол на один из самых важных рынков в спорте.

Турнир принесет огромные доходы клубам-участникам, а также командам, не участвующим в турнире, что будет способствовать развитию футбольной экосистемы. Это сделает футбол более глобальным, а не только европейским.

Клубный ЧМ не приведет к значительному увеличению нагрузки на игроков, поскольку турнир проводится только раз в четыре года и для небольшого количества клубов. Что увеличивает нагрузку на игроков, так это национальные лиги, состоящие из 20 команд, два национальных кубка, переигровки, товарищеские и выставочные матчи, а также тот факт, что тренеры не ротируют составы, – сказал Нассер Аль-Хелайфи .

Жеребьевка КЧМ-2025. «Ман Сити» сыграет с «Ювентусом», «ПСЖ» – с «Атлетико», «Реал» – с «Аль-Хилалем» и «Зальцбургом», «Интер» Месси – с «Порту» и «Аль-Ахли»