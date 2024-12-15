«Пять минут до столетия»: новогодняя елка «Зенита» открылась в центре Петербурга
Нновогодняя инсталляция стала доступна всем жителям и гостям города на пересечении Большой Морской улицы и Невского проспекта.
25 мая футбольный клуб «Зенит» отмечает свое столетие. 12 декабря, в ходе прямой линии, губернатор Александр Беглов объявил 2025 год Годом «Зенита» в Петербурге.
Открывая юбилейный год, сине-бело-голубые установили в центре города новогоднюю ель рядом с Дворцовой площадью. Торжественное открытие праздничной композиции стало первым городским событием в серии праздничных мероприятий в честь столетия клуба.
Новогодняя инсталляция, расположившаяся у арки Главного штаба, состоит из двух частей — большой светящейся фигуры льва, любимого талисмана клуба и узнаваемой достопримечательности Петербурга, а также семиметровой ели, форма которой напоминает логотип сине-бело-голубых — зенитовскую стрелку.
В церемонии открытия «левитирующей елки-стрелки» принял участие сине-бело-голубой Дед Мороз, в роли которого выступил полузащитник основного состава Александр Ерохин. Почетными гостями мероприятия стали легенды «Зенита» — Владислав Радимов и Алексей Стрепетов.
Уникальный праздничный арт-объект будет открыт для всех желающих до середины января 2025 года.
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