Российские клубы потеряли минимум 84,5 млн евро из-за отстранения от еврокубков. «Зенит» мог получить 65,5 млн («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Спорт-Экспресс деньги Футбол

Российские клубы потеряли более 80 миллионов евро из-за отстранения от еврокубков.

Согласно данным «Спорт-Экспресса», финансовые потери российских клубов, связанные с отстранением от еврокубков, составили как минимум 84,5 миллиона евро. При подсчетах учитывались сезоны 2022/23 и 2023/24.

Указанная сумма могла быть выплачена за участие в определенных стадиях еврокубков и по 10-летнему «историческому» рейтингу клубов. Также учтен возможный доход от реализации ТВ-прав. Больше всего мог заработать «Зенит» – 65,5 миллиона евро.

Отмечается, что на самом деле клубы Мир РПЛ могли бы заработать более 100 миллионов евро, так как дополнительным пунктом в выплатах УЕФА являются результаты в еврокубках – за победы, ничьи и проход в следующие стадии также полагаются денежные бонусы.

«Зенит» получил 236,6 млн евро за игру в еврокубках с 2012-го – больше всех в РПЛ. ЦСКА и «Локо» – в топ-3, «Спартак» – 5-й («СЭ»)

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27 комментариев

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Сергей48
Мы все уже что то потеряли, за последние два года!
+27
0
+27
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qiqe
зенит на бесплатной раздаче билетов больше заработал и это без сосисок в тесте
+25
-14
+11
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Михаил Опякин
Почему не посчитали с учётом победы во всех кубках?
+11
-3
+8
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therealgreenman
Нашему бюджету на это чхать…
+10
-2
+8
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777-mego
а сколько ещё денег спущено в канализацию после 24.02, могли бы быть вторыми Дубаями, а станем Пхеньяном
+12
-6
+6
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justburn
Ответ Вадим Сидоров
65,5 млн это при фантастическом сценарии что Зенит выйдет в 1/4?)
Это просто за участие за 2 года в ЛЧ
+3
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Leon Betov
Ответ qiqe
зенит на бесплатной раздаче билетов больше заработал и это без сосисок в тесте
Даже спартак больше всего билетов продал на матч с чемпионом, а не на московские "дерби"
+5
-2
+3
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Ветер
Отстранение надолго. При любых раскладах. Так что потеряв голову, по волосам не плачут.
+2
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BL VL
Что ж...Неплохой итог всех усилий.
+1
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iPatrick
Большинству плевать. Они тупо NPC
+1
-1
0
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Crenk
Ответ Слава Дробышевкий
а еще могли бы продать игроков выгодно, если кто-то себя проявит
Их возможно продать и без Еврокубков
Отъезду наших игроков зачастую мешают агенты и их собственные запросы, нежели отсутствие Еврокубков
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*MVP*
Ответ Crenk
Но и приобрели
что приобрел лично ты?
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Kalimantan Obukhov
Ответ 777-mego
а сколько ещё денег спущено в канализацию после 24.02, могли бы быть вторыми Дубаями, а станем Пхеньяном
ахахаха
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justburn
Ответ qiqe
зенит на бесплатной раздаче билетов больше заработал и это без сосисок в тесте
Гости постоянно получают по сосиске, приезжая в Петербург играть
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xa-xa
Если про зенит это правда, то я рад...
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igls54
Если бы это были только российские клубы...
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Мари Хуан
Сущие копейки
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