Российские клубы потеряли минимум 84,5 млн евро из-за отстранения от еврокубков. «Зенит» мог получить 65,5 млн («СЭ»)

Российские клубы потеряли более 80 миллионов евро из-за отстранения от еврокубков.

Согласно данным « », финансовые потери российских клубов, связанные с отстранением от еврокубков, составили как минимум 84,5 миллиона евро. При подсчетах учитывались сезоны 2022/23 и 2023/24.

Указанная сумма могла быть выплачена за участие в определенных стадиях еврокубков и по 10-летнему «историческому» рейтингу клубов. Также учтен возможный доход от реализации ТВ-прав. Больше всего мог заработать «Зенит» – 65,5 миллиона евро.

Отмечается, что на самом деле клубы Мир РПЛ могли бы заработать более 100 миллионов евро, так как дополнительным пунктом в выплатах УЕФА являются результаты в еврокубках – за победы, ничьи и проход в следующие стадии также полагаются денежные бонусы.

«Зенит» получил 236,6 млн евро за игру в еврокубках с 2012-го – больше всех в РПЛ. ЦСКА и «Локо» – в топ-3, «Спартак» – 5-й («СЭ»)

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