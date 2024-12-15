39-летний Навас провел последний домашний матч за «Севилью». Хесус поцеловал газон и заплакал, партнеры подкидывали его в воздух
Хесус Навас провел последний домашний матч за «Севилью».
В 17-м туре «Севилья» на своем поле победила «Сельту» (1:0).
39-летний Навас выступал за андалусийский клуб с 2003-го по 2013-й и с 2017-го. Сегодня он провел последний матч на домашнем стадионе «Севильи», хавбека заменили на 71-й минуте под овации.
После матча болельщики и клуб устроили чествование игрока. Навас не смог сдержать слез, футболист целовал газон, а в конце партнеры по команде подкидывали его в воздух.
Фото: twitter.com/SevillaFC
В составе «Севильи» Навас дважды выигрывал Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге Европы и по разу становился обладателем Суперкубка Испании и Европы.
«Севилья» попрощалась с Хесусом Навасом. Слезы, еще слезы и безмерное уважение 😢
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Севильи»
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