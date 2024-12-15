  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 39-летний Навас провел последний домашний матч за «Севилью». Хесус поцеловал газон и заплакал, партнеры подкидывали его в воздух
Фото
16

39-летний Навас провел последний домашний матч за «Севилью». Хесус поцеловал газон и заплакал, партнеры подкидывали его в воздух

Хесус Навас провел последний домашний матч за «Севилью».

В 17-м туре «Севилья» на своем поле победила «Сельту» (1:0).

39-летний Навас выступал за андалусийский клуб с 2003-го по 2013-й и с 2017-го. Сегодня он провел последний матч на домашнем стадионе «Севильи», хавбека заменили на 71-й минуте под овации.

После матча болельщики и клуб устроили чествование игрока. Навас не смог сдержать слез, футболист целовал газон, а в конце партнеры по команде подкидывали его в воздух.

Фото: twitter.com/SevillaFC

В составе «Севильи» Навас дважды выигрывал Кубок Испании, 4 раза побеждал в Лиге Европы и по разу становился обладателем Суперкубка Испании и Европы.

«Севилья» попрощалась с Хесусом Навасом. Слезы, еще слезы и безмерное уважение 😢

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Севильи»
logoСевилья
logoСборная Испании по футболу
logoЛа Лига
logoСельта
logoХесус Навас
logoРамон Санчес Писхуан
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
«Реалу» не дали пенальти после падения Винисиуса в штрафной. Игрок «Райо» задел ногой бразильца
158 минут назадФото
У «Реала» 1 победа в 5 последних играх против «Райо Вальекано»
38 минут назад
«Реал» выиграл 1 из 3 последних матчей в Ла Лиге и отстает от «Барселоны» на 1 очко
1815 минут назад
«Реал» не выиграл у «Райо Вальекано» – 3:3! У Родриго 1+1, у Гюлера 0+2, Вальверде и Беллингем тоже забили
26117 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Райо», «Севилья» победила «Сельту», «Жирона» уступила «Мальорке»
21318 минут назад
«Ювентус» на 9 очков отстает от лидирующей «Аталанты» после 16 туров Серии А
622 минуты назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина не выиграл у «Реймса», «Марсель» сыграл 1:1 с «Лиллем», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Лионом» в воскресенье
824 минуты назад
Винисиус получил желтую за споры с судьей – он хотел карточку для соперника. Вингер «Реала» пропустит матч с «Севильей» в Ла Лиге
2224 минуты назадФото
«Ювентус» выиграл 1 из 6 последних матчей – с «Ман Сити» в ЛЧ. Команда Мотты идет без поражений в Серии А: 6 побед, 10 ничьих
1932 минуты назад
«Ювентус» спасся на 95-й в матче с «Венецией» с 20-го места – 2:2. Влахович забил с пенальти
5133 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Реймс» – «Монако» – 0:0. Головин сыграл весь матч
25 минут назад
19-летний Гюлер – самый молодой игрок «Реала» в XXI веке с двумя ассистами в матче Ла Лиги
336 минут назад
У Родриго гол и ассист в игре «Реала» с «Райо». Результативных действий не было с сентября
149 минут назад
Гюлер сделал 2 ассиста в игре с «Райо». У хавбека «Реала» 1+2 в двух последних матчах в Ла Лиге
1159 минут назад
Абаскаль посетил матч «Дубай Юнайтед» Промеса в ОАЭ
5сегодня, 20:46
«Реал», «Челси», «Интер» и «Арсенал» сделали запросы по защитнику «Палмейраса» Рейсу. Мадридцы проявляют наибольший интерес
1сегодня, 20:44
Конте о 3:1 с «Удинезе»: «Наполи» контролировал игру от начала до конца. Мы должны играть так – владеть мячом, доминировать, прессинговать высоко и не отдавать инициативу»
сегодня, 20:32
«Реал» сыграет с «Пачукой» в финале Межконтинентального кубка 18 декабря в Катаре
11сегодня, 20:14
Марков не верит, что игроки могут прожить на 30 000 рублей: «Конечно, если запрешься дома и не будешь выходить... Но я бы так не смог»
4сегодня, 20:14
Кавазашвили о легионерах РПЛ: «8-10 серьезных исполнителей, остальные – посредственные. Жаль, что вместо наших ребят появляются разноцветные футболисты»
23сегодня, 20:05
Рекомендуем