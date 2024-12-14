Полузащитник «Майнца» Ли Чжэ Сон набрал 13 очков за дубль «Баварии». Мюнхенцы впервые проиграли в Бундеслиге

«Майнц» дома обыграл «Баварию» (2:1) в 14-м туре Бундеслиги.

Это первое поражение мюнхенцев в чемпионате Германии.

2 гола «Майнца» за 19 минут забил Ли Чжэ Сон. За игру полузащитник набрал 13 фэнтези-очков (+3 за полный матч, +10 за голы). В фэнтези Бундеслиги игрока «Майнца» выбрали 153 фэнтези-менеджера (3,08%).

У Ли Чжэ Сона результативные действия в 5-м матче чемпионата подряд, на этом отрезке у него 4 гола и 2 ассиста. До этого в 8 играх Бундеслиги полузащитник «Майнца» забил 1 мяч.

После 14 туров Бундеслиги у лидирующей «Баварии» 33 очка. «Майнц» набрал 22 очка и поднялся на 6-е место.

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