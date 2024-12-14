Робертсон удален за фол последней надежды на 17-й минуте матча с «Фулхэмом». Защитник «Ливерпуля» сбил Уилсона перед штрафной

«Ливерпуль» остался в меньшинстве в матче с «Фулхэмом».

На 17-й минуте матча 16-го тура АПЛ Эндрю Робертсон перехватил диагональную передачу на вингера «Фулхэма » Харри Уилсона , однако не сумел обработать мяч, отпустив его вперед.

Уилсон на скорости перехватил мяч и был сбит Робертсоном на подступах к штрафной «Ливерпуля».

Главный судья Тони Хэррингтон показал защитнику «Ливерпуля » красную карточку за фол последней надежды.

Фото: кадр из трансляции beIN Sports 1

На данный момент «Фулхэм» ведет в счете (1:0, первый тайм). Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.