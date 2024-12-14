Робертсон удален за фол последней надежды на 17-й минуте матча с «Фулхэмом». Защитник «Ливерпуля» сбил Уилсона перед штрафной
«Ливерпуль» остался в меньшинстве в матче с «Фулхэмом».
На 17-й минуте матча 16-го тура АПЛ Эндрю Робертсон перехватил диагональную передачу на вингера «Фулхэма» Харри Уилсона, однако не сумел обработать мяч, отпустив его вперед.
Уилсон на скорости перехватил мяч и был сбит Робертсоном на подступах к штрафной «Ливерпуля».
Главный судья Тони Хэррингтон показал защитнику «Ливерпуля» красную карточку за фол последней надежды.
Фото: кадр из трансляции beIN Sports 1
На данный момент «Фулхэм» ведет в счете (1:0, первый тайм). Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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