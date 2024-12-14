Сунесс о современном футболе: «Сложно найти билет дешевле 60 фунтов – дорого для игры, в которой так мало захватывающих моментов. Много действий на своей половине и передач из стороны в сторону»

Грэм Сунесс заявил, что футбол стал менее зрелищным.

«Я сел посмотреть Лигу чемпионов на этой неделе, но уже через 15 минут переключил канал, чтобы насладиться матчем «Лидса» против «Мидлсбро» в Чемпионшипе. В нынешнем формате Лиги чемпионов слишком мало интриги; он скучный. Слишком много матчей, где команды не выкладываются на полную, как, например, «Ливерпуль » на этой неделе.

Но, помимо Лиги чемпионов, я должен сказать, что даже наша собственная Премьер-лига, которую обычно считают лучшей в мире, иногда становится тяжелой для просмотра. Слишком много игры на своей половине поля, слишком много передач из стороны в сторону.

Посмотрите, кто сегодня делает больше всего передач в Премьер-лиге, и статистика покажет, что это защитники. В среднем они касаются мяча 72 раза за игру. Эрлинг Холанд , лучший бомбардир Премьер-лиги, касается мяча в среднем 23 раза за игру.

Нападающие, должно быть, испытывают огромное разочарование из-за бесконечных поперечных передач своих команд, пока они делают активные рывки и умоляют о передаче вперед.

Исторически защитники были последними игроками, которым вы бы хотели доверить владение мячом. Теперь защитник – совершенно другой игрок. У них больше всего касаний мяча, но какой в этом толк? Некоторые тренеры после проигрыша могут сказать: «Смотрите, у нас было 65 процентов владения мячом…» Да, но большая часть этого владения – на вашей половине поля и без какого-либо давления.

Это создает много средних по качеству игр и вряд ли приносит удовольствие болельщикам. Посещение футбольных матчей уже не обходится дешево; сложно найти билет дешевле 60 фунтов. Теперь на футбол ходят не только отцы с сыновьями, но и мамы с дочерьми. Это дорогое удовольствие для игры, в которой так мало захватывающих моментов», – написал бывший тренер «Ливерпуля» в колонке для Daily Mail.