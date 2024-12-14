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Слот о «Ливерпуле»: «У нас все хорошо. Большинство игроков еще довольно молоды, их лучшие годы еще впереди. Это положительный момент»

Арне Слот высказался относительно возможностей состава «Ливерпуля».

«У нас все хорошо. Футболисты могут дать команде даже больше, чем мы показывали до сих пор. Но думаю, что такое чувство есть у каждого тренера. 

Чем дольше работаешь с командой, тем лучше начинаешь играть, и тем больше футболисты привыкают играть вместе.

Это касается не только нас, а, вероятно, еще и пары других команд, от которых тоже можно ожидать большего.

Мы искренне верим, что можем...  У нас есть несколько игроков, от которых, возможно, не так просто добиться большего по отдельности, но как команда мы можем добиться большего.

Нам есть еще много чего ожидать от нескольких отдельных футболистов, в том числе из-за их возраста.

Это положительный момент в команде, которую я унаследовал: большинство игроков еще довольно молоды, и их лучшие годы еще впереди», – сказал главный тренер «Ливеруля» Арне Слот.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Goal.com
logoАрне Слот
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
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