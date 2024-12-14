Капитан «Милана» Калабрия о предположениях, что Фонсека критиковал его: «Критика – часть работы, а ложь – нет. Нельзя доверять фэйковым новостям»

Давиде Калабрия высказался после критики «Милана» со стороны Паулу Фонсеки.

Главный тренер миланского клуб после победы над «Црвеной Звездой» (2:1) остался недоволен командой: «Доволен результатом, но не всем остальным – команда обязана выкладываться. Грустно. Сыграю молодежкой, если будет нужно» .

Фонсека не назвал имен тех, кто недостаточно выкладывался. Появились предположения, что тренер имел в виду Тео Эрнандеса и Калабрию.

«Всем привет. Я чувствую необходимость кое-что прояснить.

За последние несколько месяцев я пустил на самотек некоторые вещи, надеясь избежать необходимости реагировать на «неприятные» или полностью выдуманные ситуации. Возможно, мне стоило сделать это раньше. Пришло время сказать несколько слов.

В последние дни и в прошлом вокруг меня и нашей команды циркулировало много неверной информации. Фэйковые новости, которым нельзя доверять. На них нужно отреагировать, чтобы защитить свой имидж и имидж команды.

Разговоры про намеки о самоотдаче на поле, различные конфронтации и моя личная жизнь не соответствуют истине. Это только создает путаницу и разногласия. Я прошу проявить уважения ко мне, к работе, которую мы делаем, и к клубу, который мы представляем.

Конструктивная критика – часть нашей работы, а ложь – нет. Я призываю всех проверять, прежде чем распространять новости, которые могут навредить людям или нашему клубу.

Мы по-прежнему сосредоточены каждый день работать по максимуму, проявляя высочайший профессионализм, чтобы попытаться стать лучше.

Никому не позволю сломить мою любовь и преданность любимой команде. Спасибо тем, кто всегда нас поддерживает. Forza Milan», – написал капитан «Милана» Давиде Калабрия.