Николич о ЦСКА: «До игры со «Спартаком» у нас был хороший подход, потом – спад. Сейчас снова игра идет. Я знаю, что и результат будет»

Марко Николич заявил, что ЦСКА преодолел игровой спад.

В 14‑м туре Мир РПЛ армейцы дома уступили «Спартаку» (0:2). В трех следующих матчах чемпионата армейцы набрали 4 очка и идут на 6-м месте в таблице с 28 очками в 17 играх.

В 18-м туре команда сыграет с «Факелом» в гостях.

«До игры со «Спартаком», даже за две игры до «Спартака », у нас был хороший подход и хороший результат, игра шла, но потом, как это всегда случается, был спад в качестве игры.

Сейчас у нас снова игра идет. А когда она идет, я знаю, и результат будет», – сказал главный тренер ЦСКА .