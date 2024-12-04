Николич о ЦСКА: «До игры со «Спартаком» у нас был хороший подход, потом – спад. Сейчас снова игра идет. Я знаю, что и результат будет»
Марко Николич заявил, что ЦСКА преодолел игровой спад.
В 14‑м туре Мир РПЛ армейцы дома уступили «Спартаку» (0:2). В трех следующих матчах чемпионата армейцы набрали 4 очка и идут на 6-м месте в таблице с 28 очками в 17 играх.
В 18-м туре команда сыграет с «Факелом» в гостях.
«До игры со «Спартаком», даже за две игры до «Спартака», у нас был хороший подход и хороший результат, игра шла, но потом, как это всегда случается, был спад в качестве игры.
Сейчас у нас снова игра идет. А когда она идет, я знаю, и результат будет», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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