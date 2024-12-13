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«Балтика» подпишет Зеедорфа. Племянник Кларенса Квентин перейдет из софийской «Славии»

«Балтика» подпишет племянника Кларенса Зеедорфа.

Журналист Сергей Ильев сообщает, что к команде, лидирующей в Мелбет Первой лиге, присоединится Квентин Зеедорф.

Сейчас защитник выступает в составе софийской «Славии» и за 15 игр в текущем чемпионате Болгарии отметился голом и тремя результативными передачами.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Ильева
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возможные трансферы
logoКларенс Зеедорф
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