«Балтика» подпишет Зеедорфа. Племянник Кларенса Квентин перейдет из софийской «Славии»
«Балтика» подпишет племянника Кларенса Зеедорфа.
Журналист Сергей Ильев сообщает, что к команде, лидирующей в Мелбет Первой лиге, присоединится Квентин Зеедорф.
Сейчас защитник выступает в составе софийской «Славии» и за 15 игр в текущем чемпионате Болгарии отметился голом и тремя результативными передачами.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Сергея Ильева
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