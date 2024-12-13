«Балтика» подпишет Зеедорфа. Племянник Кларенса Квентин перейдет из софийской «Славии»

«Балтика» подпишет племянника Кларенса Зеедорфа.

Журналист Сергей Ильев сообщает, что к команде, лидирующей в Мелбет Первой лиге, присоединится Квентин Зеедорф.

Сейчас защитник выступает в составе софийской «Славии » и за 15 игр в текущем чемпионате Болгарии отметился голом и тремя результативными передачами.