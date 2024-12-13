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  • Вечеринка сотрудников «Ливерпуля» в соборе была прервана из-за подозрений в приеме наркотиков. В туалетах нашли пакетики, часто используемые для хранения веществ (Daily Mail)
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Вечеринка сотрудников «Ливерпуля» в соборе была прервана из-за подозрений в приеме наркотиков. В туалетах нашли пакетики, часто используемые для хранения веществ (Daily Mail)

Рождественская вечеринка сотрудников «Ливерпуля» завершилась обыском.

Daily Mail передает, что в четверг вечером в Ливерпульском соборе было организовано «роскошное» мероприятие, которое посетили примерно 500 работников клуба. Оно было прервано после того, как возникла чрезвычайная ситуация, потребовавшая вмешательства врачей.

Отмечается, что вследствие ЧП появились опасения, что на вечеринке принимаются наркотики. В результате проверки туалетов были обнаружены пустые миниатюрные пакетики, которые часто используются для хранения запрещенных веществ. Было принято решение не продолжать мероприятие.

Daily Mail пишет, что в конечном итоге выяснилось, что чрезвычайное происшествие не было связано с употреблением наркотиков, а пострадавший сотрудник был доставлен в больницу и сейчас чувствует себя хорошо.

Предполагается, что на вечеринке не было ни главного тренера Арне Слота, ни футболистов «Ливерпуля».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
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