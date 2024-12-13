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Сербия оштрафована за расистское и дискриминационное поведение фанатов на матчах Лиги наций. Болельщики пытались сжечь албанский флаг на игре против Швейцарии

Футбольный союз Сербии наказан за поведение фанатов на матчах Лиги наций.

УЕФА выявил нарушения в действиях болельщиков на играх сербской команды против Швейцарии (15 ноября) и Дании (18 ноября).

Во время матча в Цюрихе фанаты использовали пиротехнику, бросали различные предметы, вывешивали баннеры неспортивного характера, демонстрировали «расистское и/или дискриминационное поведение», а также наносили ущерб стадиону и сооружениям.

ESPN отмечает, что во время игры в Швейцарии сербские болельщики пытались сжечь флаг Албании.

Также факты «расистского и/или дискриминационного поведения» и использования пиротехники выявлены во время игры Сербии с Данией.

Футбольный союз в сумме оштрафован на 173 тысячи евро, следующая домашняя игра сборной пройдет при частично закрытых трибунах, а две выездные – без сербских фанатов.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
logoСборная Сербии по футболу
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