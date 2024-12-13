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Пеп о защите «Ман Сити» перед «МЮ»: «Не знаю, что делать. У нас есть три игрока, может, кому-то из вингеров придется сыграть в обороне»

Пеп Гвардиола высказался об ослабленной защите «Манчестер Сити».

«Я не знаю, что мне делать. Мне нужны игроки. У нас есть три [здоровых защитника], но посмотрим, что произойдет. Может, кому-то из вингеров придется играть в роли защитника, а, может, мы будем играть в пять защитников.

Мы думаем, что делать, но душа и дух команды на месте. Мне грустно за игроков.

Понимаю, что болельщики могут грустить. Эта команда сделала то, чего не делал никто другой. Побили рекорды. Просто призываю болельщиков быть рядом до самого конца», – сказал тренер «Ман Сити».

Напомним, в воскресенье «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед» на «Этихаде».

Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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