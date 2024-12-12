«Арсенал» не проигрывает 14 домашних матчей подряд – это рекорд при Артете
«Арсенал» не проигрывает 14 матчей подряд на домашнем стадионе.
Команда тренера Микеля Артеты обыграла «Монако» (3:0) в игре шестого тура Лиги чемпионов.
Это 14-й подряд матч на домашнем стадионе, в котором лондонский клуб не проиграл – это лучшая серия под руководством испанского специалиста.
Кроме того, это лучший результат с тех пор, как под руководством Арсена Венгера «Арсенал» не проигрывал 17 матчей подряд дома в период с марта по ноябрь 2017 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta
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