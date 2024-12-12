«Арсенал» не проигрывает 14 домашних матчей подряд – это рекорд при Артете

«Арсенал» не проигрывает 14 матчей подряд на домашнем стадионе.

Команда тренера Микеля Артеты обыграла «Монако» (3:0) в игре шестого тура Лиги чемпионов .

Это 14-й подряд матч на домашнем стадионе, в котором лондонский клуб не проиграл – это лучшая серия под руководством испанского специалиста.

Кроме того, это лучший результат с тех пор, как под руководством Арсена Венгера «Арсенал » не проигрывал 17 матчей подряд дома в период с марта по ноябрь 2017 года.