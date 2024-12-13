Смородская о словах Орлова про Красножана и договорные матчи: «Достали историю 100-летней давности. Не хочу с ним вообще полемизировать!»
Ольга Смородская не прокомментировала слова Геннадия Орлова о Юрие Красножане.
Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил, что бывший тренер «Локомотива» Юрий Красножан был уволен из клуба за возможное участие в договорных матчах.
«Достали историю 100-летней давности. Мне неинтересно говорить об этой истории. Готова ли я опровергнуть слова Геннадия Орлова? Я не хочу с ним вообще полемизировать!» – сказала бывший президент «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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