Смородская о словах Орлова про Красножана и договорные матчи: «Достали историю 100-летней давности. Не хочу с ним вообще полемизировать!»

Ольга Смородская не прокомментировала слова Геннадия Орлова о Юрие Красножане.

Ранее комментатор Геннадий Орлов заявил , что бывший тренер «Локомотива» Юрий Красножан был уволен из клуба за возможное участие в договорных матчах.

«Достали историю 100-летней давности. Мне неинтересно говорить об этой истории. Готова ли я опровергнуть слова Геннадия Орлова? Я не хочу с ним вообще полемизировать!» – сказала бывший президент «Локомотива ».