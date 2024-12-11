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«Реал» все более пессимистичен по поводу трансфера Дэвиса. Клуб хочет получить окончательный ответ от защитника «Баварии» не позднее января (Cadena SER)

«Реал» все больше сомневается, что сможет подписать Альфонсо Дэвиса.

По информации Cadena SER, «Реал» настроен все более пессимистично относительно перспективы подписания защитника «Баварии». Сейчас вероятность заключения сделки оценивается как «50 на 50».

«Реал» не желает «играть в игры» или соревноваться в отношении предложений по потенциальной зарплате. Клуб хочет получить окончательный ответ от канадца не позднее января, в противном случае они будут двигаться дальше и искать альтернативы.

«Бавария» обращалась к агенту Дэвиса дважды за последнее время. Пока стороны не достигли соглашения о продлении контракта игрока, однако это заставило его передумать и усомниться в варианте с «Мадридом».

Напомним, действующий контракт защитника рассчитан до 2025 года. Подробная статистика 24-летнего футболиста доступна по ссылке.

«Бавария» хочет, чтобы Дэвис продлил контракт к Рождеству, и давит на защитника. Альфонсо может начать переговоры с «Реалом» и «МЮ» в январе

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
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