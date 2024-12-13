«МЮ» купит 17-летнего защитника Леона за 4 млн долларов и 1+3,5 млн бонусов. Парагваец перейдет в июне
«Манчестер Юнайтед» достиг устного соглашения по трансферу Диего Леона.
О договоренности о покупке защитника «Серро Портеньо» сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, первоначальный взнос составит 4 млн долларов (3,2 млн фунтов) плюс 1 млн (791 810 фунтов) в качестве легко достижимого бонуса и более 3,5 млн долларов (2,7 млн фунтов) в зависимости от будущих выступлений игрока/команды.
Как и сообщалось ранее, Леон перейдет в манчестерский клуб в июле 2025 года, как только ему исполнится 18 лет.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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