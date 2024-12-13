«Спартак» к концу года показывал чемпионский футбол. Если и весной будет играть, как в последних турах — у конкурентов нет шансов». Семшов о гонке в РПЛ

Игорь Семшов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в Мир РПЛ.

После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.

— Кто же возьмет золото?

— Я не Ванга. Могу лишь сказать, что «Спартак » к концу года показывал чемпионский футбол. Если и весной будет играть, как в последних турах — у конкурентов нет шансов, – сказал экс-полузащитник сборной России.