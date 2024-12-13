«Спартак» к концу года показывал чемпионский футбол. Если и весной будет играть, как в последних турах — у конкурентов нет шансов». Семшов о гонке в РПЛ
Игорь Семшов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в Мир РПЛ.
После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка.
— Кто же возьмет золото?
— Я не Ванга. Могу лишь сказать, что «Спартак» к концу года показывал чемпионский футбол. Если и весной будет играть, как в последних турах — у конкурентов нет шансов, – сказал экс-полузащитник сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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