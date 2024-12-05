«Динамо» в новой форме от Bosco сыграет с «Химками» (Иван Карпов)
Появились изображения новой формы «Динамо» от Bosco.
Кадры опубликовал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.
Домашний комплект выполнен в белых цветах, вратарская форма – в зеленых.
Экипировку презентуют в ГУМе в эту субботу, а в воскресенье «Динамо» выйдет в ней на матч с «Химками» в 18-м туре РПЛ.
Фото: t.me/karpinside
По словам Карпова, Bosco также пошьет форму для второй и женской команд. Помимо этого, «Динамо» выпустит специальные футболки: темно-синего цвета – для вратарей, синие с воротником – для полевых, розовые – для девушек, и другие варианты.
Гостевой комплект анонсируют в феврале. Его разрабатывает совместно с беттинг-спонсором «Динамо».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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