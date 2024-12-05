«Динамо» в новой форме от Bosco сыграет с «Химками» (Иван Карпов)

Появились изображения новой формы «Динамо» от Bosco.

Кадры опубликовал инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Домашний комплект выполнен в белых цветах, вратарская форма – в зеленых.

Экипировку презентуют в ГУМе в эту субботу, а в воскресенье «Динамо» выйдет в ней на матч с «Химками» в 18-м туре РПЛ .

Фото: t.me/karpinside

По словам Карпова, Bosco также пошьет форму для второй и женской команд. Помимо этого, «Динамо» выпустит специальные футболки: темно-синего цвета – для вратарей, синие с воротником – для полевых, розовые – для девушек, и другие варианты.

Гостевой комплект анонсируют в феврале. Его разрабатывает совместно с беттинг-спонсором «Динамо ».