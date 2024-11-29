Ребров о «Спартаке»: «Все наши ребята говорят на английском, Игнатов – вообще свободно. Другое поколение, в этом плане они лучше, чем мы»
«Почти все наши русские ребята молодцы: и Умяров, и Денисов, и Зорин, и Литвинов, и Максименко говорят на английском, Миша Игнатов – вообще свободно. Другое поколение, в этом плане они лучше, чем мы.
Знание языков дает свободу – особенно когда вокруг тебя люди, которые не говорят по-русски. Раньше как было: идет иностранец, а ты думаешь: «Господи, хоть бы он мимо прошел и ничего не спрашивал, а то неловко будет». Сейчас вообще наоборот: ты сам спрашиваешь, как выходные прошли, как в сборную слетал.
И по работе мне необходим английский: ну как бы я работал с Каттани (экс-спортивный директор «Спартака» – Спортс”), если бы не занялся языком вовремя?» – рассказал бывший голкипер «Спартака», а ныне технический координатор клуба в своем блоге на Спортсе”.
«Началась депрессия: «Неужели я такой тупой?» Ребров с нуля заговорил на английском после 35, а теперь еще учит испанский
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