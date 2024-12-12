Уокер выложил одно из сообщений после 0:2 с «Юве» со словами «ты можешь сдохнуть, тупой ниггер». Защитник «Сити» написал: «Мерзкие расистские оскорбления неприемлемы, надо прекратить это»

Кайл Уокер отреагировал на расистские оскорбления после поражения «Ман Сити» .

Защитник клуба стал объектом критики в интернете после вчерашнего поражения «Манчестер Сити» от «Ювентуса» (0:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Футболист опубликовал скриншот одного из сообщений, полученных в инстаграме: «Братан, ты можешь заниматься херней и сдохнуть, тупой ниггер».

«Никто не должен подвергаться таким мерзким, расистским и угрожающим оскорблениям, которые я получил в сети после вчерашнего матча. Инстаграм и власти должны прекратить это ради всех, кто страдает от подобных оскорблений. Это неприемлемо.

Нашим болельщикам: мы продолжим работать как команда, чтобы стать лучше, совершенствоваться и вместе преодолеть этот кризис», – написал защитник «Манчестер Сити» в соцсетях.

Ранее манчестерский клуб поддержал игрока, осудив оскорбления в его адрес. Заявление по поводу случившегося также выпустила Премьер-лига.

«Премьер-лига осуждает все формы дискриминации. Расизму нет места в нашей игре или где-либо в обществе. Мы призываем всех, кто слышит или видит дискриминационные оскорбления, сообщать об этом, чтобы можно было принять меры.

Премьер-лига поддержит Кайла Уокера и клуб в борьбе с ненавистью в сети», – говорится в сообщении АПЛ.

Уокер подвергся расистским оскорблениям в сети после 0:2 «Сити» с «Юве». Клуб поддержал защитника: «Отказываемся терпеть любую дискриминацию на стадионах или онлайн»