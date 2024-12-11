Медведев про интерес «Зенита» к Хлусевичу: «Это не так»

В «Зените» опровергли интерес к игроку «Спартака» Даниилу Хлусевичу.

Ранее сообщалось , что 23-летний футболист красно-белых интересен «Зениту » и «Динамо».

– Появилась информация, что Даниил Хлусевич может перейти в «Зенит».

– Это не так, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев .