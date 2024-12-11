Медведев про интерес «Зенита» к Хлусевичу: «Это не так»
В «Зените» опровергли интерес к игроку «Спартака» Даниилу Хлусевичу.
Ранее сообщалось, что 23-летний футболист красно-белых интересен «Зениту» и «Динамо».
– Появилась информация, что Даниил Хлусевич может перейти в «Зенит».
– Это не так, – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
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