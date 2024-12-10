Генич о Дзюбе в сборной: «Карпину не нужен. Мы что, играем длинными забросами? Если только Слуцкий возглавит команду и вызовет его, чтобы забил»
– Карпин заявлял о том, что не планирует вызывать игроков старше 30 лет. Если бы этого «правила» не было, Дзюба был бы достоин вызова в сборную?
– Нет. В тот футбол, в который хочет играть Карпин, Дзюба не нужен. Вот все говорят, что надо вызвать Артема, что он соответствует. По меркам Карпина, он не соответствует.
Ваня Сергеев забил два мяча, но я не уверен, что даже он был бы вызван. А чем Сергеев менее выгоден Карпину, чем Дзюба, кроме хайпа? По-футбольному Иван пригодился бы сильнее. Забудьте про эту тему. Артем Дзюба как боевая единица Карпину не подходит.
– То есть рекорда в сборной не будет?
– Его не будет. При Карпине точно нет. Если только Слуцкий снова возглавит сборную и ради одного матча вызовет в национальную команду, чтобы он забил. Может быть такое.
Многие просто все списывают исключительно на их личностные взаимоотношения. Мне кажется, что Карпин вообще смотрит иначе и ему плевать на него как на человека.
Он смотрит, готов ли Дзюба выполнять требуемую двигательную активность. Мы что, играем длинными забросами? – сказал комментатор «Матч ТВ».
36-летний форвард «Акрона» делит первое место в списке лучших бомбардиров сборной России с Александром Кержаковым (по 30 голов).
Дзюба поехал бы в сборную на матч с Брунеем: «Я не в том положении, чтобы выпендриваться. Хотелось бы, чтобы вызвали и дали шанс заковырять гол»
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