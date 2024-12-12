«Макгиди немного приукрасил ситуацию, сказки. Это не картон, а тонкий пластик». Экс-директор «Мордовии» о словах Эйдена о стадионе
Владимир Бибиков оценил высказывание Эйдена Макгиди о стадионе в Саранске.
Бывший полузащитник «Спартака» заявил: «Я ударил дверь ногой или кулаком, но она была из картона – возможно, ее сделали еще в Советском Союзе! И сам стадион был будто из 1940-х годов».
«Это уже был новый стадион. Наверное, синтетическое поле «Старта». Помню, что была такая заваруха. Достаточно молодой стадион. Недавно построили.
Двери из картона и стадион 1940-х? Да нет. Скорее всего, это не картон, а тонкий пластик.
Думаю, это сказки, он немного приукрасил ситуацию», – сказал бывший директор «Мордовии» Владимир Бибиков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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