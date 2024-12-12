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Гаттузо впервые за 22 года сбрил бороду. Итальянец помог собрать 10 тысяч евро для организации, занимающейся вопросами мужского здоровья

Дженнаро Гаттузо впервые за 22 года начисто сбрил бороду.

Сообщается, что главный тренер «Хайдука» пошел на это ради благотворительности.

Итальянец помог собрать 10 тысяч евро для организации, занимающейся вопросами мужского здоровья.

Фото: x.com/football__tweet

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football Italia
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