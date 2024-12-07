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  • Пеп о приходе в «Ман Сити»: «Многие говорили: «Он побеждает, потому что он в «Барсе» с Месси. Он должен доказать в Англии». Хорошо, мы сделали это»
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Пеп о приходе в «Ман Сити»: «Многие говорили: «Он побеждает, потому что он в «Барсе» с Месси. Он должен доказать в Англии». Хорошо, мы сделали это»

Пеп Гвардиола заявил, что в АПЛ доказал свой уровень без Месси.

– Когда приходили в «Ман Сити», предполагали ли, что будете так хороши?

– Нет, нет. Помню, многие говорили: «Да, он побеждает, потому что он в «Барселоне» с Лео Месси и другими. В Англии он должен доказать».

Хорошо. Мы сделали это, – сказал тренер «Манчестер Сити».

С «Барселоной» каталонский тренер трижды выиграл Ла Лигу и дважды стал победителем Лиги чемпионов. С «горожанами» Гвардиола 6 раз стал чемпионом Англии и выиграл Лигу чемпионов в 2023 году.

Опубликовано: Sports
Источник: City Xtra
logoПеп Гвардиола
logoпремьер-лига Англия
logoБарселона
logoМанчестер Сити
logoЛионель Месси
logoЛа Лига
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