Гвардиола о «Ман Сити»: «Буду уверен в команде, даже если результаты станут еще хуже. Не прошу футболистов играть как Роналду и Месси – они должны делать то, в чем они хороши»

Пеп Гвардиола высказался о неудачных результатах «Манчестер Сити».

«Горожане» выиграли лишь один из девяти последних матчей, потерпев 6 поражений и дважды сыграв вничью на этом отрезке.

«Мы сами себя наказали во многих матчах, допустив ошибки, которых можно было избежать. Я не виню ситуацию целиком и полностью, но такова жизнь. Мы должны добиваться лучших результатов с теми игроками, которые у нас есть.

Нас спасет то, как мы играем. Ошибки – это последствия того, что мы не играем так, как должны. Мы должны играть просто, мы должны играть очень просто! Наша сила – в игре с мячом. Наша сила за эти восемь или девять лет была в том, что мы бегали без устали, когда у нас не было мяча, а при игре с мячом были очень терпеливыми.

Я буду полностью уверен в команде, даже если результаты станут еще хуже, моя уверенность в игроках «Сити» неоспорима. Я всегда уверен в своих игроках, потому что благодаря ним я удостоился чести провести в этом клубе девять лет.

Я не прошу [игроков] играть как Криштиану Роналду и Лионель Месси . Не прошу! Они уникальны. Они должны делать то, в чем они хороши», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » на пресс-конференции перед игрой с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.