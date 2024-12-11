Мареска о «Челси»: «Матчи и титулы не выиграть, просто забивая голы, нужно защищаться. Наша оборона неплоха – всего 2 клуба пропустили меньше. Мы амбициозны, но не хотим терять фокус»
Энцо Мареска высказался о качестве атаки и обороны «Челси» .
«Вы не выиграете матчи или титулы, просто забивая голы, нужно защищаться.
Даже с учетом того, что мы пропустили 3 гола от «Тоттенхэма» (4:3), есть всего 2 клуба, которые пропустили меньше нас. Так что это означает, что в обороне мы тоже неплохо справляемся.
Дело не в амбициях. Я довольно амбициозен, игроки и клуб тоже. Но, по моему мнению, если думать о том, что будет через 4 или 5 месяцев, можно немного потерять фокус на настоящем», – заявил главный тренер «Челси».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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