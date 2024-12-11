Нойер обжаловал дисквалификацию на 2 матча Кубка Германии за красную в матче с «Байером»

Мануэль Нойер обжаловал дисквалификацию на 2 матча Кубка Германии.

Вратарь «Баварии» получил прямую красную карточку в матче против «Байера » (0:1) в 1/8 финала турнира, сбив Джереми Фримпонга за пределами штрафной.

В четверг Немецкий футбольный союз (DFB) рассмотрит дисквалификацию Нойера на два матча Кубка Германии, и Мануэль хочет лично участвовать в заседании и подключится по видеосвязи.

Ранее стало известно , что Нойер не сыграет до конца года из-за перелома ребра.