Нойер обжаловал дисквалификацию на 2 матча Кубка Германии за красную в матче с «Байером»
Мануэль Нойер обжаловал дисквалификацию на 2 матча Кубка Германии.
Вратарь «Баварии» получил прямую красную карточку в матче против «Байера» (0:1) в 1/8 финала турнира, сбив Джереми Фримпонга за пределами штрафной.
В четверг Немецкий футбольный союз (DFB) рассмотрит дисквалификацию Нойера на два матча Кубка Германии, и Мануэль хочет лично участвовать в заседании и подключится по видеосвязи.
Ранее стало известно, что Нойер не сыграет до конца года из-за перелома ребра.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bild
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