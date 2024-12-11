Инфантино о ЧМ-2026: «104 Супербоула за один месяц – три страны, 48 команд»

Джанни Инфантино сравнил игры чемпионата мира по футболу с Супербоулом.

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.

«Следующий чемпионат мира в 2026 году... три страны... 48 команд участвуют... 104 Супербоула за один месяц.

А в следующем году, в 2027-м, мы отправляемся в Бразилию на женский чемпионат мира по футболу ФИФА. Впервые женский чемпионат мира пройдет в Южной Америке», – сказал президент ФИФА .