Инфантино о ЧМ-2026: «104 Супербоула за один месяц – три страны, 48 команд»
Джанни Инфантино сравнил игры чемпионата мира по футболу с Супербоулом.
ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.
«Следующий чемпионат мира в 2026 году... три страны... 48 команд участвуют... 104 Супербоула за один месяц.
А в следующем году, в 2027-м, мы отправляемся в Бразилию на женский чемпионат мира по футболу ФИФА. Впервые женский чемпионат мира пройдет в Южной Америке», – сказал президент ФИФА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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