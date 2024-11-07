Пиняев о переходе в Европу: «Поеду в клуб, который будет видеть во мне проект. Желательно, чтобы команда играла в атакующий футбол – сидеть в «автобусе» не готов»
Сергей Пиняев рассказал, на каких условиях готов перейти в европейский клуб.
– Ты часто рассуждаешь о своем возможном трансфере в Европу. Алексей Миранчук недавно призвал наших футболистов хвататься за любые варианты в европейских чемпионатах, а не ждать топ-клубы. Поехал бы в условный середняк Франции?
– Я поеду в тот клуб, который будет на меня рассчитывать и видеть во мне проект.
Еще желательно, чтобы команда играла в интересный атакующий футбол – сидеть в «автобусе» я не готов. Хочу полноценно помогать команде на поле, а не отбывать номер. Только в таком случае возможен прогресс и переход в более статусный клуб, – сказал 20-летний вингер «Локомотива».
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
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