Сергей Пиняев рассказал, на каких условиях готов перейти в европейский клуб.

– Ты часто рассуждаешь о своем возможном трансфере в Европу. Алексей Миранчук недавно призвал наших футболистов хвататься за любые варианты в европейских чемпионатах, а не ждать топ-клубы. Поехал бы в условный середняк Франции?

– Я поеду в тот клуб, который будет на меня рассчитывать и видеть во мне проект.

Еще желательно, чтобы команда играла в интересный атакующий футбол – сидеть в «автобусе» я не готов. Хочу полноценно помогать команде на поле, а не отбывать номер. Только в таком случае возможен прогресс и переход в более статусный клуб, – сказал 20-летний вингер «Локомотива ».