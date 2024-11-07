Смородская о том, что Пиняев стоит 22,3 млн евро: «Неадекватная цена, никто не купит его за такие деньги. Я бы дала 5 миллионов максимум»
Ольга Смородская заявила, что за Сергея Пиняева никто не заплатит 22 млн евро.
Полузащитник «Локомотива» попал в рейтинг ста самых дорогих футболистов моложе 21 года, составленный Международным центром спортивных исследований (CIES). Пиняев оценен в 22,3 миллиона евро.
«22 миллиона евро – неадекватная цена за Пиняева. Думаю, никто не купит его за такие деньги. Европейские клубы точно не предложат такую сумму. Я не футбольный агент, конечно, но я бы за Пиняева дала максимум 5 миллионов евро», – сказала бывший президент «Локомотива».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
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