Сергей Пиняев: «Пока не вижу смысла переходить в другой клуб РПЛ. Думаю, из «Локомотива» уеду только в Европу»
Сергей Пиняев не планирует уходить из «Локомотива» в другой клуб РПЛ.
– Этим летом слухи отравляли тебя в «Спартак», а Томаш Амарал даже подтверждал интерес. Сам ты был готов перейти?
– Летом я не рассматривал никакие варианты – хотел остаться в «Локомотиве». Думаю, из «Локомотива» уеду только в Европу – пока не вижу смысла переходить в другой клуб РПЛ, – сказал 20-летний вингер.
Пиняев о переходе в Европу: «Поеду в клуб, который будет видеть во мне проект. Желательно, чтобы команда играла в атакующий футбол – сидеть в «автобусе» не готов»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Sport24
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