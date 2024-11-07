Сергей Пиняев: «Пока не вижу смысла переходить в другой клуб РПЛ. Думаю, из «Локомотива» уеду только в Европу»

Сергей Пиняев не планирует уходить из «Локомотива» в другой клуб РПЛ.

– Этим летом слухи отравляли тебя в «Спартак», а Томаш Амарал даже подтверждал интерес. Сам ты был готов перейти?

– Летом я не рассматривал никакие варианты – хотел остаться в «Локомотиве ». Думаю, из «Локомотива» уеду только в Европу – пока не вижу смысла переходить в другой клуб РПЛ , – сказал 20-летний вингер.

Пиняев о переходе в Европу: «Поеду в клуб, который будет видеть во мне проект. Желательно, чтобы команда играла в атакующий футбол – сидеть в «автобусе» не готов»