Мбаппе пройдет медосмотр завтра. Возвращение форварда «Реала» к матчу с «Райо» практически исключено, участие в финале Межконтинентального кубка под вопросом
Степень повреждения Килиана Мбаппе станет известна в четверг.
Нападающий «Реала» получил повреждение бедра в матче с «Аталантой» (3:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
По данным Marca, завтра днем француз пройдет обследование, чтобы определить степень травмы задней поверхности левого бедра.
Полученное повреждение практически исключает его участие в субботнем матче Ла Лиги с «Райо Вальекано».
Сможет ли форвард сыграть в финале Межконтинентального кубка ФИФА, который состоится 18 декабря в Дохе, пока неизвестно.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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