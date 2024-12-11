Мбаппе пройдет медосмотр завтра. Возвращение форварда «Реала» к матчу с «Райо» практически исключено, участие в финале Межконтинентального кубка под вопросом

Степень повреждения Килиана Мбаппе станет известна в четверг.

Нападающий «Реала » получил повреждение бедра в матче с «Аталантой» (3:2) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

По данным Marca, завтра днем француз пройдет обследование, чтобы определить степень травмы задней поверхности левого бедра.

Полученное повреждение практически исключает его участие в субботнем матче Ла Лиги с «Райо Вальекано ».

Сможет ли форвард сыграть в финале Межконтинентального кубка ФИФА, который состоится 18 декабря в Дохе, пока неизвестно.