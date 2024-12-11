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«Интер Майами» включил Месси, Суареса, Бускетса, Альбу и еще 8 игроков в список защищенных перед драфтом расширения МЛС

«Интер Майами» включил Лионеля Месси в список защищенных перед драфтом расширения МЛС.

Всего в списке 12 игроков, помимо Месси в него вошли Луис Суарес, Серджи Бускетс, Жорди Альба, Дрейк Кэллендер, Томас Авилес, Эктор Мартинес, Янник Брайт, Федерико Редондо, Роберт Тэйлор, Леонардо Кампана и Факундо Фариас.

Кроме того, в число защищенных автоматически попали 8 футболистов команды, обладающих статусом доморощенных. Среди них – Бенха Кремаски и Иан Фрэй.

Драфт расширения МЛС пройдет в ночь на четверг по московскому времени. 30-м клубом лиги станет «Сан-Диего».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Интер Майами»
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoЛуис Суарес
logoМЛС
logoСерджи Бускетс
Янник Брайт
Леонардо Кампана
Бенха Кремаски
logoЖорди Альба
Федерико Редондо
Томас Авилес
Иэн Фрэй
logoРоберт Тэйлор
Дрейк Кэллендер
Факундо Фариас
Эктор Мартинес
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