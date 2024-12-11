«Интер Майами» включил Месси, Суареса, Бускетса, Альбу и еще 8 игроков в список защищенных перед драфтом расширения МЛС

«Интер Майами» включил Лионеля Месси в список защищенных перед драфтом расширения МЛС.

Всего в списке 12 игроков, помимо Месси в него вошли Луис Суарес , Серджи Бускетс , Жорди Альба , Дрейк Кэллендер , Томас Авилес , Эктор Мартинес, Янник Брайт, Федерико Редондо , Роберт Тэйлор, Леонардо Кампана и Факундо Фариас.

Кроме того, в число защищенных автоматически попали 8 футболистов команды, обладающих статусом доморощенных. Среди них – Бенха Кремаски и Иан Фрэй.

Драфт расширения МЛС пройдет в ночь на четверг по московскому времени. 30-м клубом лиги станет «Сан-Диего».