«Интер Майами» включил Месси, Суареса, Бускетса, Альбу и еще 8 игроков в список защищенных перед драфтом расширения МЛС
«Интер Майами» включил Лионеля Месси в список защищенных перед драфтом расширения МЛС.
Всего в списке 12 игроков, помимо Месси в него вошли Луис Суарес, Серджи Бускетс, Жорди Альба, Дрейк Кэллендер, Томас Авилес, Эктор Мартинес, Янник Брайт, Федерико Редондо, Роберт Тэйлор, Леонардо Кампана и Факундо Фариас.
Кроме того, в число защищенных автоматически попали 8 футболистов команды, обладающих статусом доморощенных. Среди них – Бенха Кремаски и Иан Фрэй.
Драфт расширения МЛС пройдет в ночь на четверг по московскому времени. 30-м клубом лиги станет «Сан-Диего».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Интер Майами»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости