Батраков о спаде «Локо»: «Конец смазали. Где-то потеряли концентрацию. Может, усталость накопилась» 

Алексей Батраков высказался о спаде «Локомотива».

Железнодорожники не выигрывали в последних трех матчах в Мир РПЛ и после 18 туров занимают в таблице 5-е место.

«Первая часть чемпионата, особенно середина первого круга, вполне получилась. Конец смазали. Где-то потеряли концентрацию. Может, усталость накопилась.

Но будем стараться весной как можно выше забраться в таблице. Не знаю, почему случился спад после ноябрьских матчей сборных. Самоотдача была запредельная. Что-то не получилось», — сказал полузащитник «Локомотива ».