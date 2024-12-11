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Батраков о спаде «Локо»: «Конец смазали. Где-то потеряли концентрацию. Может, усталость накопилась» 

Алексей Батраков высказался о спаде «Локомотива».

Железнодорожники не выигрывали в последних трех матчах в Мир РПЛ и после 18 туров занимают в таблице 5-е место.

«Первая часть чемпионата, особенно середина первого круга, вполне получилась. Конец смазали. Где-то потеряли концентрацию. Может, усталость накопилась. 

Но будем стараться весной как можно выше забраться в таблице. Не знаю, почему случился спад после ноябрьских матчей сборных. Самоотдача была запредельная. Что-то не получилось», — сказал полузащитник «Локомотива».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoАлексей Батраков
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