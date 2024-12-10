«Сантос» не продлил аренду Педриньо у «Локомотива». Хавбек не играет за москвичей с 2022-го
«Сантос» не продлил договор аренды Педриньо из «Локомотива».
25-летний хавбек перешел в бразильский клуб Серии Б в январе. В составе «Сантоса» Педриньо провел 30 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.
Напомним, в декабре 2023 года «Сантос» покинул высший дивизион чемпионата Бразилии. В ноябре 2024-го команда гарантировала себе возвращение в Серию А.
«Мы не рассматривали возможность продления его аренды», – сказал вице-президент клуба Фернандо Бонавидес.
Педриньо перешел в «Локомотив» из бразильского «Ред Булл Брагантино» в сентябре 2022 года и провел за железнодорожников девять матчей. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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