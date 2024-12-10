Шахин о календаре: «Слишком перегружен. Футбол изменился, игроки работают на пределе возможностей. Гвардиола и Клопп поднимали этот вопрос, но ФИФА не отреагировала»
Нури Шахин высказался о перегруженном календаре в топ-лигах Европы.
– Являются ли травмы, затрагивающие все команды, следствием насыщенного календаря?
– Бесспорно. Неясно, когда игроки смогут отдохнуть, ведь календарь слишком перегружен. Дело не только в матчах, но и в постоянных перелетах, а также в том, как изменился сам футбол.
Игрокам приходится бегать гораздо больше и работать на пределе возможностей. Гвардиола и Клопп уже поднимали этот вопрос, но ФИФА никак не отреагировала.
Травмированные игроки есть в каждой команде: в «Реале», в «Барсе», у нас, в «Баварии»… – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: As
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