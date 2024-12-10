У Хвичи растяжение связок колена. Вингер «Наполи» травмировался в матче с «Лацио»

«Наполи» сообщил о травме колена у Хвичи Кварацхелии.

Вингер получил повреждение в матче с «Лацио» в 15-м туре Серии А (0:1). У Хвичи диагностировано незначительное растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена.

Сроки восстановления футболиста не уточняются.