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У Хвичи растяжение связок колена. Вингер «Наполи» травмировался в матче с «Лацио»

«Наполи» сообщил о травме колена у Хвичи Кварацхелии.

Вингер получил повреждение в матче с «Лацио» в 15-м туре Серии А (0:1). У Хвичи диагностировано незначительное растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена.

Сроки восстановления футболиста не уточняются.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Наполи»
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logoсерия А Италия
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