«Комо» за 13 млн евро выкупит у «Сити» Перроне
«Комо» выкупит у «Манчестер Сити» Максимо Перроне.
Полузащитник выступал в итальянском клубе на правах аренды в сезоне-2024/2025.
Аргентинец останется в команде и подпишет постоянный контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
«Сити» получит за 22-летнего игрока 13 миллионов евро.
В минувшем сезоне Перроне провел 26 матчей в Серии А, отметившись 3 результативными передачами. Его полная статистика доступна здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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