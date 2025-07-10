«Комо» за 13 млн евро выкупит у «Сити» Перроне

«Комо» выкупит у «Манчестер Сити» Максимо Перроне.

Полузащитник выступал в итальянском клубе на правах аренды в сезоне-2024/2025.

Аргентинец останется в команде и подпишет постоянный контракт, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

«Сити » получит за 22-летнего игрока 13 миллионов евро.

В минувшем сезоне Перроне провел 26 матчей в Серии А, отметившись 3 результативными передачами. Его полная статистика доступна здесь .