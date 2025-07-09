«Рома» опережает «Интер» и «Порту» в гонке за Риоса из «Палмейраса». Римляне могут выплатить за хавбека 20+5 млн евро

«Рома» опережает «Интер» и «Порту» в гонке за Ричарда Риоса.

По данным Corriere dello Sport, римляне очень близки к подписанию полузащитника «Палмейраса ». Стороны ведут переговоры об окончательной сумме сделки.

Бразильцы могут получить около 20 млн евро в виде гарантированной выплаты, а также бонусы, при достижении которых общая сумма возрастет до 25 млн евро.

К Риосу также проявляли интерес «Интер » и «Порту », чье предложение на 17 млн евро было отклонено.

Уточняется, что игрок может подписать с «Ромой» пятилетний контракт с зарплатой около 2,5 млн евро за сезон.

Со статистикой 25-летнего колумбийца можно ознакомиться здесь .